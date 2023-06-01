商業施設によくある「狭い駐車場」で、周囲のクルマにぶつけられず、愛車を守るための「停め方のコツ」をお届けします。もちろん、こちら側が他のクルマに接触しない配慮も必要ですが、それにプラスして実践してみてください。（ライター・プランナー植村祐介）狭い駐車場で発生しがちな「ドアパンチ」の恐怖ショッピングモールなどの商業施設の駐車場で、駐車枠（ラインで区切られた1台当たりの駐車スペース）が「狭すぎる」