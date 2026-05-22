職場で同僚と仕事以外の雑談をすることもあるでしょう。お互いママであれば子どもの話になることもありますよね。楽しい話題であればいいですが、それがわが子をバカにしたり、イヤミに感じたりすれば誰だっていい気はしません。『同僚から「子どもの学歴を買ったわけね（笑）」と言われました。「そうだよ。あなたのお子さんも そうしてあげればよかったのに。なぜしなかったの？」と逆に質問を返したら返事はなく立ち去っていき