Q.「チャーハン症候群で死亡してしまった人がいる」って本当ですか？Q.「『チャーハン症候群で死亡してしまった人がいる』って本当でしょうか？ チャーハンは強火でしっかり炒めるので、食中毒にはならないと思っていました。強火で加熱してもダメだとしたら、どう食中毒を予防したらいいのか分からず不安です」A. 本当ですが、死に至るケースは極めてまれです。正しく理解しましょう結論からいえば、「チャーハン症候群による死亡