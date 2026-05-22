電車内でふと後ろを振り返ったら、巨大なクワガタが座席に――。そんな思わず二度見してしまう光景を撮影した写真がThreadsに投稿され、6500件以上のいいねを集めました。【写真】「本物！？」車内に潜む巨大な刺客写真には、電車の窓際に置かれたリアルなクワガタのおもちゃが写っており、その見た目に「ビビるの当然やわ」「絶叫しちゃうwwww」などの声が寄せられています。投稿したのは、4匹の猫と暮らしているHinoさん（@akuy.