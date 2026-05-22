作家・乙武洋匡氏（50）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。タレントの鈴木紗理奈（48）が自身のことを嫌いと名指しした「後輩タレントさん」に苦言を呈し、番組制作側を「次元低い」と指摘したことに言及した。鈴木は自身のインスタグラムストーリーズを更新し、黒の背景に白い文字で「わたしは画面ではどんなにやり合ってても裏ではきちんと信頼関係があるというかっこいいバラエティーが好きや」と投稿。次の投