美眉のプロSAORIです。鏡を見たときに「なんかダサい…」「垢抜けない気がする」と感じることはありませんか？実はその原因、眉にあることがとても多いんです。眉はお顔の印象の約8割を左右すると言われる重要なパーツ。ほんの少しのズレや描き方のクセで、一気に古く見えたり、野暮ったく見えてしまったりします。今回は、多くの方が無意識にやってしまっているNG眉の特徴と、垢抜けるためのポイントを分かりやすく解説します。【