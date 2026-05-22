4月、大阪府和泉市で母と娘が殺害され51歳の男が逮捕された事件で、警察は22日にも、母親に対する殺人容疑で男を再逮捕する方針を固めました。 堺市の無職・杉平輝幸容疑者（51）は4月8日、和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）を殺害した疑いで逮捕されました。 警察によりますと、杉平容疑者は「持ってきた包丁で首などを複数回刺して殺した」と供述するなど容疑を認めているほか、「