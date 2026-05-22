【サンパウロ共同】中米ホンジュラス北部で21日、銃撃事件が2件相次いで発生し、少なくとも計18人が死亡した。地元メディアが報じた。2件のうち、北部トルヒヨでは農園で武装集団が銃を乱射し10人以上が死亡した。農地を巡るトラブルが背景にあるとみて警察が調べている。トルヒヨから西に250キロ離れたグアテマラ国境近くの北部コリントでは、麻薬取り締まりの捜査で警察が容疑者の潜伏先に突入し銃撃戦となった。報道による