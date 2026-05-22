5月22日は「たまご料理の日」。よく食べられているたまごを通して、食について考える日です。冷蔵庫に常備されていることが多いたまごは、毎日の献立作りの強い味方。和食から洋食まで幅広く活躍でき、栄養も満点です。そんなたまごを美味しく味わうための簡単・絶品レシピを紹介します。5月22日は「たまご料理の日」！毎年5月22日は、“料理の基本”といわれるたまごを通して食について考える「たまご料理の日」です。この記念日