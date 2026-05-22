名古屋市緑区の路上で何者かに刺されたと虚偽申告したとして、愛知県警緑署が22日までに、偽計業務妨害の疑いで同区の配送業の男性（36）を書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かった。15日付。書類送検容疑は昨年12月28日、仕事仲間を通して「刺された」と110番し、警察官の業務を妨害した疑い。捜査関係者によると、男性は容疑を認めている。署によると、ペティナイフで自ら腰を刺したとみられる。当初、殺人未遂