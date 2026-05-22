米国で人気の自動車レース、ＮＡＳＣＡＲ（ナスカー）で２度の年間王者に輝いた名ドライバーのカイル・ブッシュさんが２１日に死去した。４１歳の若さだった。ブッシュ家とＮＡＳＣＡＲ、所属チームが発表した。ＮＡＳＣＡＲは公式Ｘ（旧ツイッター）に声明を投稿。「私たち全てのナスカー・ファミリーはカイル・ブッシュの逝去に胸を痛めています。将来殿堂入りが確実視されていたカイルは、まさに世代を代表する希有な才能