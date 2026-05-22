TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）がジモティーに公開買付（TOB）を実施し、子会社化する公算が高まった。買収額は最大で140億円近くにのぼる。 ジモティーは「中古あげます」「譲ります」の地元掲示板サイトで、手数料は無料。広告売上が主な収入源となっている。手数料収入で稼ぐメルカリとは収益モデルが異なり、地域密着型であることも大きな違いの一つだ。 地域密着型メディアを提