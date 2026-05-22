愛知県豊根村の橋の下で、35歳の母親と5歳の息子の遺体が見つかりました。 【写真を見る】愛知・豊根村の橋の下で３５歳の母親と５歳の息子の遺体発見 警察によりますと、21日午後4時半ごろ、豊根村にある「横平大橋」の欄干からおよそ33メートル下の岩場で、長野県飯田市に住む女性35歳と、5歳の息子の遺体が見つかりました。 母親が息子を抱きかかえた状態だったということです。警察が、行方不明者の捜索依頼を受けて2