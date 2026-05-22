中東情勢の悪化を背景に、石油化学製品の原料となる「ナフサ」の供給不安が増えています。建築現場で資材が手に入りにくくなっていると訴える、大工歴36年の職人の投稿がXで注目を集めました。【写真】ガソリン給油中に、スタンドのおじさん「ギリギリでしたね」→「なんのこと？」原油から作られる「ナフサ」は、プラスチックや合成樹脂の原料で、建築分野では接着剤や塗料、断熱材などにも使われています。現場で起きている影響