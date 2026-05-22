栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役の少年4人に犯行を指示したとして、横浜市在住の夫婦、竹前海斗容疑者（28）と美結容疑者（25）が逮捕された。両容疑者は昨年秋に娘が誕生したばかりだった。【写真を見る】ヘソピアスをあらわにキャミソール姿でダンスする美結容疑者、ヒョウ柄の肩出しトップスや、猫耳姿も投稿されていた地元ではトラブルメーカーだったようで、夫妻の自宅の近隣住民は、「大きな声を出すこと