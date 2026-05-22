沖縄県の辺野古の沖合で船2隻が転覆し高校生と船長の2人が死亡した事故で、金子国土交通大臣は死亡した船長について、内閣府の沖縄総合事務局がきょう（22日）、海上運送法違反の疑いで刑事告発すると明らかにしました。この事故は今年3月、沖縄県名護市辺野古の沖合で2隻の船が転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の女子高校生（17）と男性船長（71）の2人が死亡したものです。金子国土交通大臣「本日14時に沖縄総合事務