スターバックスコリアの「タンクデー」プロモーション騒動が続く中、オンライン上では故・全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領の写真を合成して嘲弄するような写真や映像が投稿されるなど、二次加害が続いている。21日、SNSや一部オンラインコミュニティには、スターバックス広告を装った人工知能（AI）合成写真が相次いで投稿されている。合成写真には、全元大統領の姿をした人物が、スターバックスのロゴ入りドリンクを机に勢