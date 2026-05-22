20日、米アンドルーズ統合基地で記者団の質問に答えるトランプ大統領/Jacquelyn Martin/AP via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領は21日までに、台湾頼清徳（ライチントー）総統と対話する可能性に言及した。実現すれば米大統領として前例のない行動となり、外交慣例から大きく逸脱することになる。1979年に米政府が外交承認を台湾から中国に移して以来、米国と台湾のトップが直接対話したことはない。トランプ氏は記者団か