兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が遺体で見つかった殺人事件について、死亡したのは遺体発見の6日前ごろとみられることが新たに分かりました。 【写真を見る】【たつの市母娘殺害事件】 死亡は遺体発見の６日前ごろか首に深い刺し傷…死因は失血死など殺人事件として捜査本部設置逃げた人物を捜査 母娘は遺体発見の6日前「今月13日ごろ」に死亡か 今月19日午前10時半ごろたつの市新宮町段之上の住宅で、この家に住む