栃木県警は２１日、栃木県上三川町の強盗殺人事件に便乗した詐欺電話が確認されたことを明らかにした。県警生活安全企画課によると、詐欺電話があったのは２０日。県外に住む６０歳代男性の携帯電話に警察官を名乗る人物から電話があり、「上三川町の強盗殺人事件の主犯格があなた名義の口座を知っている」「あなたの口座番号が犯人グループに知られている」「新しい口座を作り、全財産を移してください」などと言われたという