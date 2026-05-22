式典で演説した英国のチャールズ国王＝1日、英領バミューダ諸島ハミルトン/Ian Vogler/Getty Images（CNN）英国のラジオ局がチャールズ国王の崩御を誤って発表し、国王と聴取者に謝罪する出来事があった。ラジオ・キャロラインのピーター・ムーア局長は20日、SNSに公開した声明で「メインスタジオでのコンピューターエラーにより、必要となることを望まずも英国の全放送局が準備している国王崩御対応手順が19日午後にはからずも起