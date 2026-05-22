入社3年目のAさんは、今月の給与明細を見て驚いた。残業代が計算ミスで、本来より5万円ほど多く振り込まれていたのだ。最初は「ラッキー！」と胸が躍ったが、ふと「これって返さなきゃダメなのかな？」「黙っていたらどうなるんだろう？」と不安がよぎる。 【画像】ストレスを感じる職場の飲み会「気分・体調」「上司の振るまい」抑えた１位はよく見る光景 友人からは「会社が間違えたんだから、もらっておけば？」と“悪