栃木県上三川町の会社役員男性宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、現場の指示役とされる男が１７日未明に羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保された際、韓国行き便の搭乗手続き直前だったことが捜査関係者への取材でわかった。事件では、指示役とみられる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（２８）と妻の美結容疑者（２５）、実行役とされる相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人の計６人が強盗殺人