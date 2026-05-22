ウクライナが占領下にある地域で2度の攻撃を行い、多数のロシア兵を殺害したと主張/Telegram via CNN Newsource（CNN）ウクライナは、ロシアの軍事インフラを標的とした中距離ドローン攻撃を強化するなか、占領下にある同国東部地域で2度の攻撃を行い、多数のロシア兵を殺害したと主張している。ウクライナ無人システム部隊の司令官によると、20日夜に行われた１回目の攻撃は、占領下の町スニジネにあるロシアのドローン操縦士訓練