マクドナルドの「プレミアムローストアイスコーヒー」。てりやきマックバーガーやチーズバーガーなど、さまざまなバーガーと一緒に注文する人も多いと思いますが、実は“相性の基準”となったバーガーがあるのをご存じでしょうか。そのバーガーとは、看板商品の「ビッグマック」。日本マクドナルドが5月12日より放映している新TVCMにあわせ、「プレミアムローストアイスコーヒー」にまつわる豆知識が公開されました。【その他