【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）は21日、スウェーデン南部ヘルシングボリで外相理事会を開いた。22日まで。トランプ米政権は昨年12月と今年2月の閣僚理事会に閣僚を派遣せず、NATO軽視の姿勢を鮮明にしてきたが、今回はルビオ国務長官が22日の会合に出席予定。米閣僚の出席は昨年10月の国防相理事会以来、7カ月ぶりとなる。ルビオ氏は21日、記者団に対し、イラン攻撃でNATO加盟国の支援が得られていないことに「