◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）21日（日本時間22日）のヤンキース−ブルージェイズ戦を中継しているNHK衛星BS放送で、試合開始から現地映像が届かないトラブルが生じた。放送は緊急で一塁側ベンチ横の同社独自カメラの映像で放送され、解説者の今中慎二氏は「新鮮ですね。でもコースがわかりません」と苦笑い。初回2番ゲレロが四球を選んだ際には実況が「これはフォアボールでし