北海道警察は2026年5月22日、旭川市旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして逮捕・起訴されていた動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）を、殺人の疑いで再逮捕しました。旭山動物園に勤務する鈴木達也容疑者は、2026年3月31日午後6時半ごろから午後8時半ごろの間に、自宅で妻の鈴木由衣さん（33）を殺害した疑いがもたれています。鈴木容疑者は「間違いありません。ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めています。