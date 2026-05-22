ドナルド・トランプ米国大統領は21日（現地時間）、ポーランドに兵力5000人を追加で送ると明らかにした。トランプ米国大統領はこの日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「私が公開支持していたカロル・ナブロツキ・ポーランド大統領が成功裏に当選した」とし、「彼との関係を基に、ポーランドに5000人の兵力を派兵する」と記した。ただ、この日の発言が、先立って延期されていた米軍4000人のポーランド配置を再開するという