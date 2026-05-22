5月20日の北海道日本ハムファイターズとの試合に先発した、東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太投手（38）が3回途中4安打3四球2失点で降板。試合後には、今シーズン2度目となる2軍調整が言い渡された。【写真】初公判後に「近日中に…」元広島カープ・羽月被告による不穏なポスト2025年シーズンオフ、メジャーリーグで10年間プレーした前田が日本球界復帰の場に選んだのは楽天だった。といっても、彼自身もインスタグラム