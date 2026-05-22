立憲民主党の蓮舫参院議員（58）の長男に、ネット上で改めて注目が集まっている。発端となったのは、5月19日にX上で拡散された蓮舫氏の家族に関する投稿だ。添えられていたのは、蓮舫氏が’16年に出演したバラエティ番組のキャプチャ画像で、番組内に登場した双子の長女について《超絶美女》とつづられていた。この内容は560万回以上表示され、大きな反響を呼んだ。その流れで、同じく双子の長男にも注目が集まった。写真付きで《