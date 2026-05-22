宇野さん＆本田さんが現役復帰、競技アイスダンス挑戦フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんが22日、本田真凜さんとのアイスダンスチームを結成し、競技に挑戦することをインスタグラムで明かした。「この決断をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と大舞台を目指す。2月のミラノ・コルティナ五輪では日本勢が個人での出場枠を逃した種目だが、注目カッ