【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は21日、米軍の対イラン軍事作戦に北大西洋条約機構（NATO）が非協力的だったと重ねて不満を表明し、22日のスウェーデンでのNATO外相理事会で、NATOへの関与の在り方について話し合う考えを示した。スウェーデンに向けて出発前、南部フロリダ州で記者団に述べた。NATOを巡っては、トランプ米政権が加盟国の有事の際に動員する軍事力の規模を縮小する方針だと報じられている。ルビオ氏は、