ＪＲＡは５月２１日、各競馬場・ウインズで提供していた「馬券コピーサービス」を６月２１日で終了することを発表した。同サービスは好きな馬の単勝馬券や高額配当の万馬券などが換金前に思い出の一品として残るため、多くのファンから愛されてきたサービスだった。今後はＪＲＡ公式アプリの「馬券メモリアル機能」での活用を呼びかけている。