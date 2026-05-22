トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、反米姿勢の転換を狙って米政権が圧力をかけるキューバへの介入強化を示唆した。キューバ系米国人が祖国に戻り、国家を立て直したいと望んでいると主張。歴代米大統領がこの問題に取り組んできたが、実現しなかったとし、それを支援するのは「私になりそうだ。喜んで行う」と述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。キューバ国民が電力や食料の不足に直面している