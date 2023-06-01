動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『エミリー、パリへ行く』のシーズン6が、年内に世界独占配信されることが決定した。あわせて、本シーズンがシリーズの“最終章”となることも発表された。【動画】リリー・コリンズのメッセージ動画本作は、シカゴのマーケティング会社で働くエミリー（リリー・コリンズ）が、パリ赴任をきっかけに仕事や恋に奮闘する姿を描くロマンティック・コメディ。『プラダを着た悪魔』や『セ