ニューヨークの嶋佐和也が、自身の驚きの資産状況を赤裸々に告白し、スタジオの芸人たちを驚愕させた。【映像】ニューヨーク嶋佐の総保有額5月21日に放送されたテレビ朝日系『見取り図じゃん』の人気企画「トークヒットマン」での一幕。この日のスタジオには、見取り図盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢東ブクロ）、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）、オズワルド伊藤俊介）、コロコロチキチキペッパー