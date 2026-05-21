ロジクールは5月21日、ゲーミングキーボードの新製品として「G512 X 75」を発表しました。同社ゲーミングキーボードといえば既に展開中の「G PRO X TKL RAPID」や「G515 RAPID TKL」でラピッドトリガー機能を搭載し、昨今の入力にシビアな競技ゲームタイトルで便利に活用できるようになっています。今回正式発表に先駆けて「G512 X 75」のサンプルを試用できたので、1週間ほど使ってみました。忙しい方向けにまとめておくと、標準