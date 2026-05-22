「年金だけでは、とても暮らしていけない」――そう語る高齢者は少なくありません。実際、国民年金のみの人は、貯蓄無しではやっていけません。落語家として長年活動してきたBさんも、その一人。しかし、そんなBさんの老後を支えていたのは、若い頃からコツコツ積み上げてきた“ある資産”でした。杉村富生氏の著書『月々10万円、年120万円がず〜っと入ってくる 毎月配当株投資』（すばる舎）から一部を編集・抜粋し、詳しく解説し