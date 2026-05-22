ロサンゼルスで日本人女性初の警察官として10年間勤務をした経験を持つ永田有理氏がABEMA的ニュースショーにVTR出演。現地の警察学校の壮絶すぎる訓練について語った。【映像】LA警察官時代の永田有理氏（複数カット）元ロサンゼルス空港警察官の永田氏は東京・世田谷区出身。高校卒業後にプロダンサーを志して単身渡米。現地の大学へ進学し、その後は2人の子どもを育てるシングルマザーに。そんな中「人の役に立つ仕事がした