初回先頭で8号先頭打者アーチ…投げては5回無失点で4勝目【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が投打にわたる異次元の活躍を見せている。20日（日本時間21日）、敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。打っては8号先頭打者本塁打、投げては5回無失点の好投で今季4勝目を手にした。米メディアからは称賛の声が殺到した。試合開始直後の初球だった