19日、午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。2人の遺体には首などに複数の刺し傷があり、司法解剖の結果、死因は澄恵さんが失血死、千尋さんが出血性ショックと判明しました。現場の状況や司法解剖の結果などから、警察は先ほど殺人事件として80人態勢の捜査本部を設置し、犯人の行方を追っています。