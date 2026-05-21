FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、毎月26日に24時間限定で、同社PCの人気モデルを特価販売する定期セール「ファンタスティックモール26」を、FRONTIERダイレクトストアにて新たに開始すると発表した。初回セールは2026年5月26日(火)の午前9時より実施予定。月に1回、24時間限定で開催する特価セール人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格で提供する定期開催のセールとのこと。なお、「26