栃木県警は2026年5月21日、県内上三川町の強盗殺人で指示役とされる竹前海斗容疑者（28）と美結容疑者（25）が住んでいた横浜市内の自宅を家宅捜索した。2人は犯行当日に高速道路のサービスエリアで実行役の高校生4人と落ち合い、凶器のバールを渡して、リアルタイムで犯行をリードしていた。夫婦はトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の首謀者などから命じられていたと見られているが、「それにしては無計画すぎる」と、5月21