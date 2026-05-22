8月4日から横浜スタジアムで開催される阪神戦で着用するDeNAは21日、横浜スタジアムで8月4日から6日に開催される阪神戦のイベント「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行」で着用するスペシャルユニホームのデザインを発表した。エースの東克樹投手が「斬新なデザイン」と評する逸品ながらも、ファンからは好評の声が寄せられている。2026年のテーマは「BLUE BIRD ―希望は、未来（そら）へ―」とし、羽をモチーフ