栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で、住人の富山英子さん（69）が殺害された事件は、単なる強盗殺人では終わらなかった。捜査関係者の間では、事件の背後に「匿名・流動型犯罪グループ」、いわゆる“闇バイト組織”の存在が取り沙汰されている。その中心人物として逮捕されたのが、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）。若い夫婦はなぜ、凄惨な事件へと足を踏み入れたのか――。「海斗さんが過去に逮捕されたことを、