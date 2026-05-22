MF松木玖生が所属するサウサンプトンのトンダ・エッカート監督が、対戦相手へのスパイ行為を許可したことを認めた模様だ。現地時間22日、イギリス紙『BBC』が伝えている。EFLチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に属するサウサンプトンは、プレミアリーグ昇格プレーオフ準決勝でミドルスブラを2戦合計スコア2−1で下し、同23日に行われる決勝でハル・シティと対戦する予定だった。しかし、サウサンプトンが昇格プレー