ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、情報機関の保安局（SBU）がロシア支配下のウクライナ南部ヘルソン州ヘニチェスク近郊にあるロシア連邦保安局（FSB）司令部の施設を攻撃したと発表した。ロシア側の約100人が死傷したと主張している。攻撃の時期や方法は明らかにしていない。死傷者数が事実であれば、ロシアの施設に対する攻撃の被害としては異例の多さとなる。ゼレンスキ