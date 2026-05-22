免許不要で公道走れる！2026年5月9日に日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典「フィールド・スタイル・トーキョー2026」が開催されました。そのなかでも高い関心を集めていたのが、モビリティメーカーのブレイズが出展した四輪型の新モデル「ブレイズeカーゴ（以下、イーカーゴ）」です。【画像】これが「ブレイズ イーカーゴ」です！ 画像を見る！（27枚）この車両は「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に