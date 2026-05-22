22日未明、岐阜県安八町のコンビニエンスストアにナイフのようなものを持った男が押し入り、タバコなどを奪って逃げました。警察によりますと、安八町大明神の「ローソン安八大明神店」で22日午前3時45分ごろ、客を装った男が男性店員に果物ナイフのようなものを突きつけながら、レジカウンターの中に押し入りました。男は店員ともみ合いになりましたが、カウンターの外に押し出され、菓子パン1個とタバコ